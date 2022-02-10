Пермский минздрав объяснил, как закрыть больничный из дома

Выйти с больничного теперь можно онлайн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае, чтобы закрыть больничный лист после ОРВИ или коронавируса, достаточно отправить электронное письмо в поликлинику. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона, опубликовав адреса для обращений.

«Чтобы пациентам за дистанционной выпиской не приходилось дозваниваться на горячие линии АКДЦ, медицинские организации начали принимать от них обращения по электронной почте, а также путем заполнения электронных форм в интернете. После этого медработник поликлиники связывается с заявителем, чтобы опросить его и решить вопрос о дистанционном закрытии больничного», — поясняется на сайте минздрава Пермского края.

В письме пациенту нужно указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, СНИЛС, номер телефона и дату открытия больничного листа нетрудоспособности. Обращаться необходимо именно в то учреждение, в котором он был открыт, подчеркивают в минздраве.

Жители Перми могут обратиться для закрытия больничного по следующим адресам:

ГБУЗ ПК «ГКП г. Перми»:

Поликлиника №1 (ул. М. Ямская, 10) permgkp1@mail.ru

Поликлиника №2 (Ал. Матросова, 4) permgkp1@mail.ru

ГБУЗ ПК «ГКБ им. С. Н. Гринберга» ул. Победы, д 41 uznai_mazok@permgkb.ru

ГБУЗ ПК «ГКП 2», ул. Братьев Игнатовых, д 3 https://ln.prmgp2.ru/

ГБУЗ ПК «ГКП №5»:

Поликлиника №1 (Шоссе космонавтов, 108) gkp4covid@yandex.ru

Поликлиника №2 (Транспортная, 27) gkp4covid@yandex.ru

Поликлиника №3 (Куфонина, 12) gkp4covid@yandex.ru

Поликлиника №4 (Монастырская, 159) gkp4covid@yandex.ru

Поликлиника №5 (Екатерининская, 224) gkp4covid@yandex.ru

ГБУЗ ПК «ГБ № 6» (ул. Лобачевского, 26) gb6-covid19@mail.ru

ГБУЗ ПК «ГП №7», поликлиника (ул. Грачева, 12) permgp7_vn@mail.ru.

ООО «Городская поликлиника» (ул. Макаренко, 21) gclinic2010@mail.ru

ГБУЗ ПК «КБ Свердловского района», поликлиника (ул. Серпуховская, 11а) kbsrlvn@mail.ru.

Электронные адреса больниц в других территориях Прикамья можно узнать здесь .