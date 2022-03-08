Речь о прекращении движения автобусов на отдельных маршрутах пока не идет, говорят собеседники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмены, которые занимаются автобусными перевозками в Екатеринбурге в рамках контрактов с горадминистрацией, сталкиваются с проблемами при поставке запчастей. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали три участника рынка. По словам собеседников агентства, основная трудность сейчас — существенный рост стоимости материалов из-за изменения курса иностранной валюты (прежде всего доллара).

«Запчасти — даже российского производства — подорожали на 30%», — поделился на условиях анонимности один из перевозчиков. «Даже не на 30%, а на 20-60%», — поделился другой. «Только что уточняли у поставщиков. [Рост] на 50%. И половины [комплектующих] нет в наличии» — добавил третий.

Один из собеседников еще несколько дней назад предполагал, что альтернатива европейским запчастям (которые закупаются не напрямую), возможно, будет найдена в Китае (эта страна пока не присоединяется к санкциям Запада, введенным в ответ на спецоперацию РФ на Украине). «Но сегодня могу сказать, что китайские комплектующие тоже дорожают — китайцы ведь и сами закупают их в долларах», — объяснил директор автотранспортного предприятия.

«[Идет ли речь о приостановке движения на некоторых маршрутах?] Конечно, нет. У нас [перевозчиков] безвыходное положение — мы же на контрактах [с мэрией]. Будем работать в минус, чего поделать», — констатировал другой собеседник.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание источники URA.RU, — приостановление работы в РФ крупных торговых сетей (наподобие IKEA, H&M). «Это приведет к серьезному снижению пассажиропотока на маршрутах, ведущих, например, в ТЦ „Мега“, „Карнавал“. И, соответственно, дополнительным финансовым потерям», — поделился источник, близкий к муниципальной власти.

Один из перевозчиков сказал корреспонденту, что чиновники на прошлой неделе якобы собирали коммерсантов, чтобы обсудить с ними текущую ситуацию и возможные меры поддержки, однако другие сказали, что это неправда. В пресс-службе мэрии URA.RU обещали уточнить, как оценивают положение на рынке транспортный комитет администрации и профильный вице-мэр Алексей Бубнов. В феврале власти, чтобы поддержать транспортную отрасль, резко повысили стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях — с 28 до 32 рублей.

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