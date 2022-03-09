Захарова потребовала объяснений от США из-за биооружия на Украине

Мария Захарова прокомментировала ситуацию с разработкой биооружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заявления властей США о мирном использовании биологических разработок, появлявшихся в лабораториях Украины, несостоятельны. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В непосредственной близости от территории нашей страны разрабатывалось биооружие. Ни о каком мирном использовании биологических программ на Украине не было речи. В ближайшее время министерство обороны США, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине», — заявила Захарова во время брифинга, трансляция мероприятия велась на официальном youtube-канале МИД.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины, которое было обнаружено в ходе спецоперации российских войск. Он потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления, пишет Life . В заявлении также отмечается, что излишняя озабоченность американских чиновников биологическими объектами на Украине может свидетельствовать об их намерении использовать эти объекты в немирных целях, приводит информацию RT.

О том, что в украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней, сообщалось 6 марта. Полученные российскими военными документы подтверждают это.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд. Она признала, что на Украине действительно есть объекты по биологическим исследованиям, которые может захватить российская армия. Вашингтон пытается этого не допустить.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать территорию.

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