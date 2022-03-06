Бастрыкин поручил проверить факты создания биооружия на Украине 07 марта 2022 в 03:25 Размер текста - 17 + Бастрыкин поручил проверить сообщения о создании биологического оружия на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Об этом сообщает Следственный комитет (СК РФ). «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — передают в СК России. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утверждал, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сделал выводы, исходя из полученных документов. Так, по его словам, в украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной специальной операции на Украине. Целями названы денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, а также уважительно относится к сдавшимися украинским солдатам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Об этом сообщает Следственный комитет (СК РФ). «Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные и при подтверждении сведений, глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления», — передают в СК России. Представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков утверждал, что на Украине разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сделал выводы, исходя из полученных документов. Так, по его словам, в украинских лабораториях разрабатывались опасные патогены чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней. 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной специальной операции на Украине. Целями названы денацификация и демилитаризация Украины. Оккупация страны в этот список не входит. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям, а также уважительно относится к сдавшимися украинским солдатам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям