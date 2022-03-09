Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» ищет работу

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов ищет работу. Об этом он написал в своем Instagram.
«За последние 13 дней я лишился всех международных, туристических и культурных проектов, на которых был построен мой план на 2022 год. А потом сорвались и все альтернативные пути. Настало время написать этот пост… Рассматриваю не только работу в медиа и журналистские практики с текстом. Могу работать с подкастами, визуальным контентом и созданием историй», — сообщает Шахов.
Он подчеркнул, что верит в силу социальных сетей и готов рассматривать любые предложения. Алексей Шахов известен, как бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург». После ухода из издания, он обратился к проектной деятельности: создал подкаст «Росстритартнадзор» и организовывал прогулки по объектам стрит-арта в Екатеринбурге.
Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов ищет работу. Об этом он написал в своем Instagram. «За последние 13 дней я лишился всех международных, туристических и культурных проектов, на которых был построен мой план на 2022 год. А потом сорвались и все альтернативные пути. Настало время написать этот пост… Рассматриваю не только работу в медиа и журналистские практики с текстом. Могу работать с подкастами, визуальным контентом и созданием историй», — сообщает Шахов. Он подчеркнул, что верит в силу социальных сетей и готов рассматривать любые предложения. Алексей Шахов известен, как бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург». После ухода из издания, он обратился к проектной деятельности: создал подкаст «Росстритартнадзор» и организовывал прогулки по объектам стрит-арта в Екатеринбурге.