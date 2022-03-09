09 марта 2022

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» ищет работу

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Из-за спецоперации на Украине Алексей Шахов лишился международных и культурных проектов Фото:

Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов ищет работу. Об этом он написал в своем Instagram.

«За последние 13 дней я лишился всех международных, туристических и культурных проектов, на которых был построен мой план на 2022 год. А потом сорвались и все альтернативные пути. Настало время написать этот пост… Рассматриваю не только работу в медиа и журналистские практики с текстом. Могу работать с подкастами, визуальным контентом и созданием историй», — сообщает Шахов.

Он подчеркнул, что верит в силу социальных сетей и готов рассматривать любые предложения. Алексей Шахов известен, как бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург». После ухода из издания, он обратился к проектной деятельности: создал подкаст «Росстритартнадзор» и организовывал прогулки по объектам стрит-арта в Екатеринбурге.

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Бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург» Алексей Шахов ищет работу. Об этом он написал в своем Instagram. «За последние 13 дней я лишился всех международных, туристических и культурных проектов, на которых был построен мой план на 2022 год. А потом сорвались и все альтернативные пути. Настало время написать этот пост… Рассматриваю не только работу в медиа и журналистские практики с текстом. Могу работать с подкастами, визуальным контентом и созданием историй», — сообщает Шахов. Он подчеркнул, что верит в силу социальных сетей и готов рассматривать любые предложения. Алексей Шахов известен, как бывший шеф-редактор «The Village Екатеринбург». После ухода из издания, он обратился к проектной деятельности: создал подкаст «Росстритартнадзор» и организовывал прогулки по объектам стрит-арта в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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