ФСБ опубликовала спецобращение к челябинцам

Спецслужбы фиксируют угрозы и провокационные заявления, распространяемые через каналы электронной связи и по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ФСБ предупредила жителей Челябинской области о массовом распространении ложных предупреждений о терроризме после начала спецоперации на Украине. Угрозы поступают с иностранных адресов электронной почты и телефонных звонков зарубежных операторов мобильной связи, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Массовые рассылки электронных сообщений и телефонные звонки используются для распространения фейковой информации, дискредитирующей Вооруженные силы, внутреннюю и внешнюю политику РФ. В новостных каналах мессенджеров и соцсетях распространяются призывы к участию и проведению несанкционированных митингов и шествий», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по региону.

Помимо этого, под видом опроса челябинцев осуществляется сбор данных о военнослужащих. Также людей дезинформируют о необходимости обналичить средства, хранящиеся на банковских вкладах. Южноуральцев просят не верить провокаторам и ориентироваться на официальную информацию органов власти.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Ее задачами являются денацификация и демилитаризация. В Минобороны РФ заявляли, что украинские националисты используют мирное население как живой щит, а также размещают технику в жилых кварталах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам