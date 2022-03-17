Пермским сотрудникам уходящих брендов обещают помочь

Магазины западных брендов закрываются по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

После новостей о закрытии магазинов ряда иностранных брендов госинспекция труда в Пермском крае сообщила, что готова защищать права сотрудников. Оказать помощь могут в случае сокращения или задержки зарплат, говорится на сайте ведомства.

«Работники в случае досрочного расторжения трудовых договоров и (или) задержки заработной платы могут обратиться в Государственную инспекцию труда по номеру телефона „Горячей линии“ тел.: +7 342 298 01 50 с 9.00 до 21.00. Работает интернет-приемная „Онлайинспекция.РФ“, а также можно попасть на личный прием по адресу г. Пермь, ул. Советская, д. 39», — сообщили в инспекции.

Сегодня госинспекция выдала магазинам Adidas, Crocs, Levis, Pandora, Hugo Boss и Uniqlo предостережения о недопустимости нарушений трудового законодательства РФ. За это может грозить штраф до 70 тысяч рублей и дисквалификация руководителя организации на срок до 3 лет.

URA.RU ранее сообщало, что против России из-за спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые, по словам их лидеров, должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сфере. В связи с этим некоторые иностранные бренды заявили о приостановке деятельности на российском рынке.

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