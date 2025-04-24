Депутаты Пермской гордумы поддержали инициативу по установлению единых требований к вывескам на «гостевом маршруте» города. Он начинается от границы Перми с Пермским районом и проходит по шоссе Космонавтов мимо ключевых достопримечательностей — «Гознака», ДКЖ, площади Гайдара, вокзала Пермь-II, улицы Петропавловской до улицы Куйбышева.
«Это позволит нам привести территорию, с которой гости Перми начинают знакомство с городом, к единому визуальному стилю. Кроме того, это поможет снизить визуальный шум», — написал глава города Эдуард Соснин в telegram-канале.
Новые нормы диктуют следующие правила: все вывески в пределах маршрута должны быть выполнены в белых или черных цветах. Исключение — это торцы зданий, где можно использовать фирменные цвета компаний, но тоже строго в соответствии с утвержденными колерными паспортами.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2025 году городские власти также хотят провести дополнительное озеленение на этом маршруте для гостей краевой столицы. Будет обустроена непрерывная живая изгородь. отмечается, что новые правила направлены на повышение эстетического состояния территории Перми.
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