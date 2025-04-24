24 апреля 2025

Жительница Пермского края из ревности к мужу жестоко избила подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Обидчица снимала издевательства на видео
Обидчица снимала издевательства на видео Фото:

Жительница села Лобаново (Пермский край) жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Полиция проводит проверку.

«Полицейскими в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена информация о совершении противоправный действий в отношении якобы несовершеннолетней девушки. В отдел МВД России „Пермский“ сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции инициирована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

На видео обидчица тащит за волосы девушку, и спрашивает, зачем та якобы гуляла с ее мужем. Она также угрожает засунуть соперницу в мусор. Женщина вытащила подростка на улицу и потребовала раздеться, а после отказа несколько раз пнула по голове. Пострадавшая во время издевательств умоляла прекратить и оправдывалась. 

Девушек разнял мужчина, который вышел на улицу покурить. Он упрекнул обидчицу в том, что их разборки не дают спать соседям. Только тогда пострадавшей удалось подняться и зайти в дом, пока женщина продолжала снимать и угрожать.

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Жительница села Лобаново (Пермский край) жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Полиция проводит проверку. «Полицейскими в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена информация о совершении противоправный действий в отношении якобы несовершеннолетней девушки. В отдел МВД России „Пермский“ сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции инициирована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. На видео обидчица тащит за волосы девушку, и спрашивает, зачем та якобы гуляла с ее мужем. Она также угрожает засунуть соперницу в мусор. Женщина вытащила подростка на улицу и потребовала раздеться, а после отказа несколько раз пнула по голове. Пострадавшая во время издевательств умоляла прекратить и оправдывалась.  Девушек разнял мужчина, который вышел на улицу покурить. Он упрекнул обидчицу в том, что их разборки не дают спать соседям. Только тогда пострадавшей удалось подняться и зайти в дом, пока женщина продолжала снимать и угрожать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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