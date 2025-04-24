Жительница Пермского края из ревности к мужу жестоко избила подростка

Жительница села Лобаново (Пермский край) жестоко избила 17-летнюю девушку. Все издевательства она сняла на видео, которое опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». Полиция проводит проверку.
«Полицейскими в ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлена информация о совершении противоправный действий в отношении якобы несовершеннолетней девушки. В отдел МВД России „Пермский“ сообщений по данному факту не поступало. Сотрудниками полиции инициирована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
На видео обидчица тащит за волосы девушку, и спрашивает, зачем та якобы гуляла с ее мужем. Она также угрожает засунуть соперницу в мусор. Женщина вытащила подростка на улицу и потребовала раздеться, а после отказа несколько раз пнула по голове. Пострадавшая во время издевательств умоляла прекратить и оправдывалась.
Девушек разнял мужчина, который вышел на улицу покурить. Он упрекнул обидчицу в том, что их разборки не дают спать соседям. Только тогда пострадавшей удалось подняться и зайти в дом, пока женщина продолжала снимать и угрожать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!