Что известно о компании из Германии, владеющей пермским заводом

В 2024 году пермский завод «Кнауф Гипс Кунгур» показал выручку более 3,7 млрд рублей. Несмотря на заявления о скором уходе с российского рынка, Knauf и его дочерние компании продолжают вести бизнес и зарабатывать в России. Что еще известно о немецком инвесторе — в материале URA.RU.
Основание и развитие компании
Компания Knauf Gips KG была основана в Германии в 1932 году братьями Альфонсом и Карлом Кнауфами. Они получили право на разработку гипсового рудника в Шенгене и открыли первый завод по производству сухих строительных смесей на основе гипса.
В 1949 году, когда была образована ФРГ, фирма заново начала свою историю. В Северной Баварии, где сегодня располагается ее штаб-квартира, был основан завод по производству гипсовых строительных смесей. Постепенно небольшая фирма превращается в сеть промышленных предприятий.
Инвестиции в Россию
К России Кнауфы начали присматриваться еще в 1970-е, открыв представительство «Кнауф Инжиниринг» в Москве. А в начале 1990-х удачно поучаствовали в приватизационных конкурсах, получив в собственность несколько заводов.
В 2000-х годах компания строит почти с «нуля» завод в Кунгуре и разрабатывает Ергачинское месторождения гипсового камня в Прикамье. По итогам 2015 года ООО «Кнауф Гипс Кунгур» входит в пятерку наиболее успешных производств компании в мире.
В настоящее время в России фирма владеет 20 заводами, 12 сбытовыми организациями и учебными центрами. На предприятиях организации работает более 4 500 сотрудников. Инвестиции компании в экономику России составили более 1,6 млрд евро.
Семейный бизнес сегодня
Промышленный гигант до сих пор продолжает работать как семейный бизнес. Объединяет более 300 производственных предприятий и сбытовых организаций в более чем 90 странах мира. Является мировым лидером в производстве строительных материалов и систем для сухого строительства, отделки и теплоизоляции.
В апреле 2024 года, после выхода расследования об участии компании в восстановлении Мариуполя, она объявила о намерении уйти из РФ. Ее российский бизнес будет передан местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет.
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