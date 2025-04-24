24 апреля 2025

Пермский край стал одним из лидеров по выгоде инвестиций в частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом окупится владельцу в Пермском крае через 6,4 года
Дом окупится владельцу в Пермском крае через 6,4 года Фото:

В Пермском крае покупка частного дома в среднем окупается за 6,4 года. Этот показатель позволяет региону войти в топ-10 субъектов России по доходности загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир».

«Самые доходные дома находятся в Еврейской автономной области — они дают 20,4% годовых и окупаются менее чем за 5 лет. Неплохо выручают от своей недвижимости домовладельцы в Пермском крае — 15,7%. Окупаются дома за 6,4 года. Регион занимает восьмое место в рейтинге по доходности и окупаемости домов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что для расчетов аналитики взяли среднюю цену дома в Пермском крае — 5,3 млн рублей, а также среднюю арендную ставку — 69,4 тысячи рублей. При этом не учитывались простой, затраты на ремонт, налоги, поиск арендаторов и другие услуги. Также в топ-10 самых доходных регионов вошли Архангельская (+19,7%), Кемеровская (+18,4%), Кировская (+17,9%), Ульяновская (+16,6%), Рязанская (+15,7%) и Псковская (+15,6%) области, Хабаровский (+19,5%) и Приморский (+18,8%) края.

Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала одним из самых доходных городов по инвестициям в квартиры. За три года аренда жилья может принести 13,9%.

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В Пермском крае покупка частного дома в среднем окупается за 6,4 года. Этот показатель позволяет региону войти в топ-10 субъектов России по доходности загородной недвижимости. Об этом URA.RU рассказали специалисты федерального портала «Мир квартир». «Самые доходные дома находятся в Еврейской автономной области — они дают 20,4% годовых и окупаются менее чем за 5 лет. Неплохо выручают от своей недвижимости домовладельцы в Пермском крае — 15,7%. Окупаются дома за 6,4 года. Регион занимает восьмое место в рейтинге по доходности и окупаемости домов», — сказано в сообщении. Уточняется, что для расчетов аналитики взяли среднюю цену дома в Пермском крае — 5,3 млн рублей, а также среднюю арендную ставку — 69,4 тысячи рублей. При этом не учитывались простой, затраты на ремонт, налоги, поиск арендаторов и другие услуги. Также в топ-10 самых доходных регионов вошли Архангельская (+19,7%), Кемеровская (+18,4%), Кировская (+17,9%), Ульяновская (+16,6%), Рязанская (+15,7%) и Псковская (+15,6%) области, Хабаровский (+19,5%) и Приморский (+18,8%) края. Ранее URA.RU рассказало, что Пермь стала одним из самых доходных городов по инвестициям в квартиры. За три года аренда жилья может принести 13,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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