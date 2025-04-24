24 апреля 2025

В Перми за десятки миллионов рублей продают элитную квартиру с видом на храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окон квартиры видно собор и набережную
Из окон квартиры видно собор и набережную Фото:

В Перми выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за 35 млн рублей. Из окон видно набережную и собор Святых Петра и Павла. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.

«Продается квартира в малоквартирном доме. Удобная планировка. Две большие лоджии с видом на Каму и храм Петра и Павла. Стоимость — 35 млн рублей», — сказано в объявлении.

Продавец отмечает, что сделан дизайнерский ремонт. Площадь квартиры — 135 квадратных метров. Находится на четвертом этаже семиэтажного дома. Недалеко есть школы, детские сады, поликлиника, театр оперы и балета.

В квартире есть камин и колонны
В квартире есть камин и колонны
Фото:

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В Перми выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за 35 млн рублей. Из окон видно набережную и собор Святых Петра и Павла. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений. «Продается квартира в малоквартирном доме. Удобная планировка. Две большие лоджии с видом на Каму и храм Петра и Павла. Стоимость — 35 млн рублей», — сказано в объявлении. Продавец отмечает, что сделан дизайнерский ремонт. Площадь квартиры — 135 квадратных метров. Находится на четвертом этаже семиэтажного дома. Недалеко есть школы, детские сады, поликлиника, театр оперы и балета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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