В Перми за десятки миллионов рублей продают элитную квартиру с видом на храм

Из окон квартиры видно собор и набережную
В Перми выставили на продажу четырехкомнатную квартиру за 35 млн рублей. Из окон видно набережную и собор Святых Петра и Павла. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений.
«Продается квартира в малоквартирном доме. Удобная планировка. Две большие лоджии с видом на Каму и храм Петра и Павла. Стоимость — 35 млн рублей», — сказано в объявлении.
Продавец отмечает, что сделан дизайнерский ремонт. Площадь квартиры — 135 квадратных метров. Находится на четвертом этаже семиэтажного дома. Недалеко есть школы, детские сады, поликлиника, театр оперы и балета.
В квартире есть камин и колонны
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