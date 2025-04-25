Бывший омбудсмен Пермского края Павел Миков рассказал подробности про погибшего на СВО брата

Экс-омбудсмен Пермского края Миков: у моего брата Андрея осталась двое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Миков работал на «Редукторе-ПМ»
Андрей Миков работал на «Редукторе-ПМ» Фото:

В ходе проведения СВО 12 апреля скончался житель Пермского края Андрей Миков. Он является братом экс-омбудсмена региона Павла Миков. Корреспонденту URA.RU бывший уполномоченный по правам человека рассказал подробности из биографии своего погибшего родственника. 

«Андрею было 46 лет, исполнилось 5 марта. Мы с ним в 1982 году стали воспитанниками Суксунского санаторного детского дома. В 1994 году он поступил в Пермское педагогическое училище 4. Получил профессию „Учитель труда и черчения“. Андрей служил в погранвойсках на Северном Кавказе. После армии закончил Пермский Политех. Работал на „Редукторе-ПМ“, откуда и ушел на СВО. Погиб 12 апреля в населенном пункте Поповка Белгородской области», — сообщил Павел Миков. 

И добавил, что у Андрея осталась семья. Двое детей учатся в школе. Ранее URA.RU сообщало о гибели Андрея Микова при исполнении воинского долга. О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже.

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В ходе проведения СВО 12 апреля скончался житель Пермского края Андрей Миков. Он является братом экс-омбудсмена региона Павла Миков. Корреспонденту URA.RU бывший уполномоченный по правам человека рассказал подробности из биографии своего погибшего родственника.  «Андрею было 46 лет, исполнилось 5 марта. Мы с ним в 1982 году стали воспитанниками Суксунского санаторного детского дома. В 1994 году он поступил в Пермское педагогическое училище 4. Получил профессию „Учитель труда и черчения“. Андрей служил в погранвойсках на Северном Кавказе. После армии закончил Пермский Политех. Работал на „Редукторе-ПМ“, откуда и ушел на СВО. Погиб 12 апреля в населенном пункте Поповка Белгородской области», — сообщил Павел Миков.  И добавил, что у Андрея осталась семья. Двое детей учатся в школе. Ранее URA.RU сообщало о гибели Андрея Микова  при исполнении воинского долга. О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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