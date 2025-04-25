Бывший омбудсмен Пермского края Павел Миков рассказал подробности про погибшего на СВО брата

В ходе проведения СВО 12 апреля скончался житель Пермского края Андрей Миков. Он является братом экс-омбудсмена региона Павла Миков. Корреспонденту URA.RU бывший уполномоченный по правам человека рассказал подробности из биографии своего погибшего родственника.
«Андрею было 46 лет, исполнилось 5 марта. Мы с ним в 1982 году стали воспитанниками Суксунского санаторного детского дома. В 1994 году он поступил в Пермское педагогическое училище 4. Получил профессию „Учитель труда и черчения“. Андрей служил в погранвойсках на Северном Кавказе. После армии закончил Пермский Политех. Работал на „Редукторе-ПМ“, откуда и ушел на СВО. Погиб 12 апреля в населенном пункте Поповка Белгородской области», — сообщил Павел Миков.
И добавил, что у Андрея осталась семья. Двое детей учатся в школе. Ранее URA.RU сообщало о гибели Андрея Микова при исполнении воинского долга. О месте и времени прощания с братом Павел Миков пообещал сообщить позже.
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