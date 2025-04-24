Пермский музей совриска подготовил выставку о солдатской каске

В пермском музее современного искусства готова к открытию новая выставка (6+). Она посвящена солдатской каске, которую массово выпускали в Лысьве в годы Великой Отечественной войны.
«Каждый солдат Красной армии носил, держал в руках или по крайней мере видел такую каску. Эта каска побывала во многих городах Европы, в ней советские солдаты брали Берлин, шли в атаку и носили ее в любую непогоду. Kаска СШ-40 была свидетелем всех событий ужасной войны. Именно эти идеи вдохновили скульптора Рустама Исмагилова и куратора Александра Леонова, а также легли в основу инсталляции», — говорится в telegram-канале музея ПЕРММ.
Центральная инсталляция Исмагилова и Леонова представляет собой стелу, которая при помощи системы зеркал демонстрирует колоссальное количество выпущенных касок, указано на сайте музея. Каска представлена в виде единичного объекта, размноженного вдаль с помощью оптического эффекта бесконечного отражения. Вернисаж намечен на 26 апреля.
В годы Великой Отечественной войны металлургический завод в Лысьве был единственным в СССР предприятием, выпускающим стальные солдатские шлемы. Легендарная лысьвенская каска стала идеальной формой защитного головного убора и спасла жизни сотни тысяч бойцов и командиров Советской Армии, став одним из символов Победы. Подробнее о заводе и каске URA.RU рассказывало в материале из цикла, посвященного 80-летию Победы.
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