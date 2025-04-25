Мэрия прокомментировала конфликт между подростками в пермской гимназии

Власти Перми прокомментировали драку на спортивной площадке одной из гимназий города. Инцидент произошел между подростками, сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми.
«Охрана учебного заведения действовала по инструкции и отреагировала на сигнал об инциденте, удалив со стадиона подростков, пришедших для занятий спортом. Директор провел беседу для выяснения обстоятельств случившегося. Администрация гимназии находится на связи с семьей ученика. По словам родителей, мальчик чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требуется», — сказано в сообщении ведомства.
На данный момент проводится проверка. Факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории не подтвержден.
Ранее стало известно, что в Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. Видео драки URA.RU прислали родители школьника.
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