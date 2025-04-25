Мэрия прокомментировала конфликт между подростками в пермской гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Перми отреагировали на драку школьников
Власти Перми отреагировали на драку школьников Фото:

Власти Перми прокомментировали драку на спортивной площадке одной из гимназий города. Инцидент произошел между подростками, сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми.

«Охрана учебного заведения действовала по инструкции и отреагировала на сигнал об инциденте, удалив со стадиона подростков, пришедших для занятий спортом. Директор провел беседу для выяснения обстоятельств случившегося. Администрация гимназии находится на связи с семьей ученика. По словам родителей, мальчик чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требуется», — сказано в сообщении ведомства.

На данный момент проводится проверка. Факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории не подтвержден.

Ранее стало известно, что в Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. Видео драки URA.RU прислали родители школьника.

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Власти Перми прокомментировали драку на спортивной площадке одной из гимназий города. Инцидент произошел между подростками, сообщили URA.RU в департаменте образования администрации Перми. «Охрана учебного заведения действовала по инструкции и отреагировала на сигнал об инциденте, удалив со стадиона подростков, пришедших для занятий спортом. Директор провел беседу для выяснения обстоятельств случившегося. Администрация гимназии находится на связи с семьей ученика. По словам родителей, мальчик чувствует себя хорошо, медицинская помощь не требуется», — сказано в сообщении ведомства. На данный момент проводится проверка. Факт конфликта на основе этнической принадлежности или миграционной истории не подтвержден. Ранее стало известно, что в Перми 25 апреля у гимназии №31 завязалась драка между подростками. Видео драки URA.RU прислали родители школьника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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