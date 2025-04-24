Семья Кончаловских усилила контроль над пермской аптечной сетью

Совладелицей трех ООО — «Арктик», «Азон» и «Аптека 59» (входят в холдинг пермского ресторатора Александра Броварца «Планета Здоровья») стала телеведущая Юлия Высоцкая. Речь — о 25% долей компаний, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
«Совладелицей 25% долей сразу трех пермских ООО стала Юлия Высоцкая», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье». Другие 75% — по-прежнему принадлежат Броварцу.
В пиар-службе телеведущей партнерство объяснили созданием усовершенствованного формата аптек, нацеленного на торговлю товарами и услугами для здорового образа жизни. Пять лет назад муж Высоцкой, кинорежиссер Андрей Кончаловский приобрел долю в пермской аптечной сети (25%). По мнению источников из близкого окружения, размер инвестиций семьи в проект на тот момент мог составить порядка 2 млн долларов.
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