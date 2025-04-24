В соцсетях распространилось фото, на котором видно, как горят Давыдовские бани в Перми. В комментариях представитель бизнеса сообщает, что произошло возгорание лишь одной из бань.
«Мы не сгорели. Причины устанавливаются. МЧС сработали оперативно, последствия устраняются. С завтрашнего дня работаем в штатном режиме», — написала Ольга Иванченко.
В краевом МЧС URA.RU уточнили, что сообщение о пожаре на улице Шоссе Космонавтов в Перми поступило 24 апреля в 23:42. На место выехали 22 человека личного состава и пять единиц техники. Установлено, что происходило горение строения бани. Пострадавших нет. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались два человека. Общая площадь тления утеплителя составила 45 квадратных метров. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
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