24 апреля 2025

В Перми на штрафстоянку увезли первые электровелосипеды

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала месяца вывезли девять СИМ
С начала месяца вывезли девять СИМ Фото:

В Перми на штрафстоянку эвакуированы первые электровелосипеды. С начала апреля вывезли девять средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Они размещались вне специально отведенных для этого мест. При этом четыре велосипеда уже вернули владельцам», — сообщает ИА «Текст». 

1 апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что власти Перми продлили программу по эвакуации с улиц города СИМ. После начала сезона в 2024 году сотни самокатов и электровелосипедов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы с городских улиц. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях. Затем власти и вовсе запретили парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Компании попытались обжаловать решение суда, но безуспешно.

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В Перми на штрафстоянку эвакуированы первые электровелосипеды. С начала апреля вывезли девять средств индивидуальной мобильности (СИМ). «Они размещались вне специально отведенных для этого мест. При этом четыре велосипеда уже вернули владельцам», — сообщает ИА «Текст».  1 апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что власти Перми продлили программу по эвакуации с улиц города СИМ. После начала сезона в 2024 году сотни самокатов и электровелосипедов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы с городских улиц. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях. Затем власти и вовсе запретили парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Компании попытались обжаловать решение суда, но безуспешно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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