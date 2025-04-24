В Перми на штрафстоянку увезли первые электровелосипеды

В Перми на штрафстоянку эвакуированы первые электровелосипеды. С начала апреля вывезли девять средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Они размещались вне специально отведенных для этого мест. При этом четыре велосипеда уже вернули владельцам», — сообщает ИА «Текст».
1 апреля 2025 года URA.RU сообщало о том, что власти Перми продлили программу по эвакуации с улиц города СИМ. После начала сезона в 2024 году сотни самокатов и электровелосипедов кикшеринговых компаний Whoosh и Urent были эвакуированы с городских улиц. Владельцы сервисов обвинили мэрию в незаконных действиях. Затем власти и вовсе запретили парковать СИМ в Перми. Сервисы кикшеринга подали иск в суд. Но администрация города выиграла дело. Компании попытались обжаловать решение суда, но безуспешно.
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