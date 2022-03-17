Тюменские застройщики обратились за помощью к властям

Крупнейшие компании-застройщики Тюменской области провели совещание с представителями Главного управления строительства региона, где обсудили меры господдержки отрасли в условиях международных санкций. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор ГК «Меридиан» Александр Паточкин.
«Как и все застройщики, мы ожидаем сейчас программу поддержки как федерального уровня, так и регионального. По итогам совещания застройщиков с Главным управлением строительства Тюменской области были положительно рассмотрены такие предложения по антикризисным мерам как ускорение процесса оформления разрешительной документации на строительство, сокращение сроков проведения публичных слушаний и предоставления участков под строительство и так далее», — сообщил Паточкин в беседе с URA.RU.
В региональном ГУС подтвердили факт встречи. Там добавили, что 22 марта в Тюмени пройдет форум с участием представителей всех уровней строительной отрасли Тюменской области. «Там будут обсуждаться действующие меры поддержки отрасли с участием экспертов из Москвы. Также мы выслушаем предложения по необходимым мерам господдержки от застройщиков», — пояснили там агентству.
Как ранее указывало агентство, стоимость квадратного метра жилья в тюменских новостройках увеличилась до 100 тыс. рублей. По мнению экспертов, рост цен связан с повышением ставок ипотечного кредитования, который был вызван введением международных санкций в отношении России. На фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, западные лидеры заявили, что хотят нанести удар по экономике, социальной и гуманитарной сферам России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что подобные решения можно расценивать как агрессию.
Крупнейшие компании-застройщики Тюменской области провели совещание с представителями Главного управления строительства региона, где обсудили меры господдержки отрасли в условиях международных санкций. Об этом URA.RU рассказал финансовый директор ГК «Меридиан» Александр Паточкин. «Как и все застройщики, мы ожидаем сейчас программу поддержки как федерального уровня, так и регионального. По итогам совещания застройщиков с Главным управлением строительства Тюменской области были положительно рассмотрены такие предложения по антикризисным мерам как ускорение процесса оформления разрешительной документации на строительство, сокращение сроков проведения публичных слушаний и предоставления участков под строительство и так далее», — сообщил Паточкин в беседе с URA.RU. В региональном ГУС подтвердили факт встречи. Там добавили, что 22 марта в Тюмени пройдет форум с участием представителей всех уровней строительной отрасли Тюменской области. «Там будут обсуждаться действующие меры поддержки отрасли с участием экспертов из Москвы. Также мы выслушаем предложения по необходимым мерам господдержки от застройщиков», — пояснили там агентству. Как ранее указывало агентство, стоимость квадратного метра жилья в тюменских новостройках увеличилась до 100 тыс. рублей. По мнению экспертов, рост цен связан с повышением ставок ипотечного кредитования, который был вызван введением международных санкций в отношении России. На фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, западные лидеры заявили, что хотят нанести удар по экономике, социальной и гуманитарной сферам России. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что подобные решения можно расценивать как агрессию.