Киселев призвал к трибуналу над Байденом и другими лидерами США

21 марта 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Киселев обвинил западных лидеров в беспричинных войнах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия должна инициировать международный трибунал над президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире». Об этом Киселев заявил в новостной телепередаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1». «Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев. Кроме того, телеведущий упомянул войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. В список тех, кто должен пойти под трибунал, попали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Всех Киселев назвал военными преступниками. Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина « кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия должна инициировать международный трибунал над президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире». Об этом Киселев заявил в новостной телепередаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1». «Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев. Кроме того, телеведущий упомянул войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. В список тех, кто должен пойти под трибунал, попали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Всех Киселев назвал военными преступниками. Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина « кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка».