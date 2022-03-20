20 марта 2022

Киселев призвал к трибуналу над Байденом и другими лидерами США

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Всероссийский форум
Киселев обвинил западных лидеров в беспричинных войнах Фото:

Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия должна инициировать международный трибунал над президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире». Об этом Киселев заявил в новостной телепередаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев.

Кроме того, телеведущий упомянул войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. В список тех, кто должен пойти под трибунал, попали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Всех Киселев назвал военными преступниками.

Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина « кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка».

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Телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Россия должна инициировать международный трибунал над президентом США Джо Байденом и другими западными лидерами из-за развязывания «беспричинных войн во всем мире». Об этом Киселев заявил в новостной телепередаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1». «Международный трибунал по инициативе России должен был бы рассмотреть бомбардировки Югославии в 1999 году. Одним из ярых сторонников того преступления был нынешний президент США, а в то время сенатор Джо Байден. „Я предлагал бомбить Белград. Я предлагал отправить американских пилотов и взорвать все мосты на Дрине“, — заявлял тогда Байден. А президентом США тогда был демократ Билл Клинтон», — сказал Киселев. Кроме того, телеведущий упомянул войны во Вьетнаме, Афганистане и Ираке. В список тех, кто должен пойти под трибунал, попали бывшие президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, а также бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Всех Киселев назвал военными преступниками. Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин является «военным преступником». Позже лидер США назвал Путина « кровавым диктатором» и «головорезом». В связи с этим глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Байден «окончательно потерял остатки рассудка».
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