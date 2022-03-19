Девушка ушла из дома 17 марта и пропала (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Ялуторовска Анна Баракина ушла из дома 17 марта и по сегодняшний день о ней ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе «Вконтакте».

«Внимание, пропал человек! Баракина Анна Андреевна, 2000 года рождения. 17 марта ушла из дома в Ялуторовске, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка была одета в голубую куртку, темно-синие джинсы, черные полусапожки и черную шапку. На вид пропавшей около 20 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы темные и волнистые. Информацию о местонахождении Анны Баракиной можно сообщить по номеру 102, либо напрямую волонтерам — 8-932-32-39-911.

Фото: «Белая сова — Тюмень»