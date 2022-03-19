19 марта 2022
18 марта 2022

В Тюменской области четвертый день ищут пропавшую девушку. Она ушла из дома и не вернулась

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка ушла из дома 17 марта и пропала (архивное фото) Фото:

Жительница Ялуторовска Анна Баракина ушла из дома 17 марта и по сегодняшний день о ней ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе «Вконтакте».

«Внимание, пропал человек! Баракина Анна Андреевна, 2000 года рождения. 17 марта ушла из дома в Ялуторовске, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка была одета в голубую куртку, темно-синие джинсы, черные полусапожки и черную шапку. На вид пропавшей около 20 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы темные и волнистые. Информацию о местонахождении Анны Баракиной можно сообщить по номеру 102, либо напрямую волонтерам — 8-932-32-39-911.

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Жительница Ялуторовска Анна Баракина ушла из дома 17 марта и по сегодняшний день о ней ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе «Вконтакте». «Внимание, пропал человек! Баракина Анна Андреевна, 2000 года рождения. 17 марта ушла из дома в Ялуторовске, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно», — сообщает поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Девушка была одета в голубую куртку, темно-синие джинсы, черные полусапожки и черную шапку. На вид пропавшей около 20 лет, рост 160-165 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы темные и волнистые. Информацию о местонахождении Анны Баракиной можно сообщить по номеру 102, либо напрямую волонтерам — 8-932-32-39-911.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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