21 марта 2022
18 марта 2022

Спортклуб курганского депутата заманивает клиентов колбасой

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорткомплекс Велес Курган, тренажерный зал, эллипсоид
Спортклуб Дмитрия Ильтякова новым клиентам предложит колбасу Фото:

Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия.

«Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия.

День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана.

URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств».

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Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия. «Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия. День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана. URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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