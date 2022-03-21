Спортклуб курганского депутата заманивает клиентов колбасой

22 марта 2022 в 12:15 Размер текста - 17 +

Спортклуб Дмитрия Ильтякова новым клиентам предложит колбасу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия. «Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия. День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана. URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия. «Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия. День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана. URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств».