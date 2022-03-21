Спортклуб курганского депутата заманивает клиентов колбасой

Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия.
«Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия.
День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана.
URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств».
Физкультурный комплекс курганского депутата Дмитрия Ильтякова проведет день открытых дверей с дегустацией колбасных изделий. Об этом сообщается в telegram-канале местного мясоперерабатывающего предприятия. «Приглашаем всех желающих. В программе: мини-экскурсия и демо-тренировка от профессионального тренера Ольги Мосиной, дегустация колбасных изделий, розыгрыш абонементов», — говорится в сообщении предприятия. День открытых дверей пройдет 23 марта. Спортклуб находится в микрорайоне Заозерный Кургана. URA.RU ранее писало, что физкультурно-спортивный комплекс депутата закрыл детские спортивные секции. Дмитрий Ильтяков тогда объяснил это решение убытками и «стечением обстоятельств».