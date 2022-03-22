Уборщица Звериноголовской ЦРБ, уволенная после обращения к Шумкову, вернулась на работу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Звериноголовский суд восстановил на работе санитарку районной больницы Светлану Адаменко, которая была уволена после обращения на прямую линию губернатора Вадима Шумкова. Коллектив встретил женщину поздравлениями, рассказала URA.RU Адаменко.

«22 марта Звериноголовский районный суд постановил восстановить меня на работе, взыскать с ЦРБ сумму простоя и компенсацию морального вреда (10 тысяч рублей). Сегодня я вышла на работу, коллектив поздравил, главврач тоже встретила нормально», — рассказала Светлана Адаменко.

Сотрудница ЦРБ благодарит за помощь профсоюз «Действие», профсоюзного юриста, который прилетал на суд в Курганскую область из Калининграда, и курганский обком КПРФ. Адаменко отметила, что уже третий раз восстанавливается в ЦРБ после увольнений, причем дважды — по решению суда.

URA.RU писало, что в декабре 2021 года сотрудницу Звериноголовской ЦРБ уволили после обращения на горячую линию губернатора Вадима Шумкова. Она просила разобраться в ситуации с отстранением от работы учителя Звериноголовской школы Владимира Кочеулова, которого направили к психиатрам. В 2018 году Адаменко лишилась работы после обращения на «Первый канал». Тогда санитарка рентгенкабинета жаловалась на снижение зарплат.