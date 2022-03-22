Сроки проведения дорожных работ с 24 марта до 21 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На месяц проезжая часть по улице Первомайской в Тюмени будет сужена до двух полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Причиной является реконструкция электросети.

«В связи с работами по реконструкции электросети на ул. Первомайской в районе перекрестка с ул. Комсомольской в Тюмени, проезжая часть будет сужена с трех полос до двух. Движение для пешеходов по тротуару с левой стороны улицы будет ограничено. Планируемые сроки производства дорожных работ — с 24 марта по 21 апреля», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков. А также заранее планировать маршруты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Тюмень-ХМАО перекроют почти на девять месяцев. Ремонт должен закончится к 1 декабря.