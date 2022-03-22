22 марта 2022

В Тюмени на месяц ограничат движение на важном перекрестке. Это коснется и пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Сроки проведения дорожных работ с 24 марта до 21 апреля Фото:

На месяц проезжая часть по улице Первомайской в Тюмени будет сужена до двух полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Причиной является реконструкция электросети.

«В связи с работами по реконструкции электросети на ул. Первомайской в районе перекрестка с ул. Комсомольской в Тюмени, проезжая часть будет сужена с трех полос до двух. Движение для пешеходов по тротуару с левой стороны улицы будет ограничено. Планируемые сроки производства дорожных работ — с 24 марта по 21 апреля», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков. А также заранее планировать маршруты.

Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Тюмень-ХМАО перекроют почти на девять месяцев. Ремонт должен закончится к 1 декабря.

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На месяц проезжая часть по улице Первомайской в Тюмени будет сужена до двух полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Причиной является реконструкция электросети. «В связи с работами по реконструкции электросети на ул. Первомайской в районе перекрестка с ул. Комсомольской в Тюмени, проезжая часть будет сужена с трех полос до двух. Движение для пешеходов по тротуару с левой стороны улицы будет ограничено. Планируемые сроки производства дорожных работ — с 24 марта по 21 апреля», — сообщают в пресс-службе ведомства. Сотрудники ГИБДД рекомендуют быть внимательными на дороге и следовать указаниям дорожных знаков. А также заранее планировать маршруты. Ранее URA.RU сообщало о том, что трассу Тюмень-ХМАО перекроют почти на девять месяцев. Ремонт должен закончится к 1 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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