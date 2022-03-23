В селе Белгородской области разорвался снаряд, выпущенный с территории Украины. Есть пострадавшие. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. По информации губернатора, взрыв произошел недалеко от населенных пунктов Журавлевка и Нехотеевка. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь. В Белгородском районе введен режим ЧС. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. Однако, по словам представителей Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе не только блокировать передвижение беженцев и граждан, желающих покинуть зону боевых действий, но также зачастую использует их в качестве живого щита. Также отмечены неоднократные случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.