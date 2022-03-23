В Кремле отказались верить утверждениям Киева о гибели ветерана

23 марта 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Российские военные помогают мирным жителям Украины, а не стреляют в них, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, не открывают огонь по гражданским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о гибели в Харькове бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко. Представитель Кремля напомнил, что националисты удерживают жителей Украины в городах и используют их как «живой щит». «Уверены, что мужчина не погиб под перекрестным огнем нацбатальонов? Мы не верим генпрокуратуре Украины. Российские военные не стреляют в гражданских, они помогают гражданским. И все больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит. Нацбатальоны открывают огонь по гражданским лицам», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Кроме того, националисты открывают огонь по мирным гражданам, которые пытаются покинуть свои дома во время спецоперации, заявили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев проявления нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинского нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, не открывают огонь по гражданским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о гибели в Харькове бывшего узника Бухенвальда Бориса Романченко. Представитель Кремля напомнил, что националисты удерживают жителей Украины в городах и используют их как «живой щит». «Уверены, что мужчина не погиб под перекрестным огнем нацбатальонов? Мы не верим генпрокуратуре Украины. Российские военные не стреляют в гражданских, они помогают гражданским. И все больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит. Нацбатальоны открывают огонь по гражданским лицам», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Кроме того, националисты открывают огонь по мирным гражданам, которые пытаются покинуть свои дома во время спецоперации, заявили в Минобороны РФ. Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев проявления нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинского нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT.