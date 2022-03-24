В Кемеровской области произошел выброс угля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кузбассе произошел выброс угля на шахте «Осинниковская». Под завалами ищут одного человека.

«Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты „Осинниковская“, люди выводятся. На место выехали горноспасатели», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Известно, что под завалами остается один человек. О его поисках также сообщил источник СМИ.