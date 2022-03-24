В шахте Кузбасса произошла авария. Есть пострадавшие

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, шахта, шахтер, тоннель, вагонетка
В Кемеровской области произошел выброс угля Фото:

В Кузбассе произошел выброс угля на шахте «Осинниковская». Под завалами ищут одного человека.

«Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты „Осинниковская“, люди выводятся. На место выехали горноспасатели», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Известно, что под завалами остается один человек. О его поисках также сообщил источник СМИ.

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В Кузбассе произошел выброс угля на шахте «Осинниковская». Под завалами ищут одного человека. «Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты „Осинниковская“, люди выводятся. На место выехали горноспасатели», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона. Известно, что под завалами остается один человек. О его поисках также сообщил источник СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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