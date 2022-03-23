23 марта 2022

В центре Екатеринбурга снесут конструктивистский дом. Изначально его хотели восстановить

© Служба новостей «URA.RU»
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За снос дома на Азина мэрия готова заплатить шесть миллионов рублей Фото:

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для сноса трехэтажного конструктивистского дома на улице Азина, 18, который построили в 1934 году. Раньше здесь располагалось общежитие молокозавода. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Первоначальная сумма контракта — 6 миллионов рублей. Работы должны быть произведены в течение 15 дней с момента заключения договора.

Дома нет в списке объектов культурного наследия. Но, судя по табличке, размещенной на здании, в 2020 году городские власти хотели его восстановить. А на листовке от управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», на балансе которой находится многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, от 2020 года говорилось: «Этот дом <…> разрушению не подлежит».

С чем связано изменение позиции мэрии, пока не известно. В пресс-службе горадминистрации URA.RU сказали, что утоняют информацию по теме.

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Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для сноса трехэтажного конструктивистского дома на улице Азина, 18, который построили в 1934 году. Раньше здесь располагалось общежитие молокозавода. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Первоначальная сумма контракта — 6 миллионов рублей. Работы должны быть произведены в течение 15 дней с момента заключения договора. Дома нет в списке объектов культурного наследия. Но, судя по табличке, размещенной на здании, в 2020 году городские власти хотели его восстановить. А на листовке от управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», на балансе которой находится многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, от 2020 года говорилось: «Этот дом <…> разрушению не подлежит». С чем связано изменение позиции мэрии, пока не известно. В пресс-службе горадминистрации URA.RU сказали, что утоняют информацию по теме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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