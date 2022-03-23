Пермский экономист нашел виновных в росте цен на бумагу

На росте цен наживаются спекулянты, считает Дмитрий Теплов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководитель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов призвал жителей не покупать офисную бумагу по завышенным ценам. Об этом он заявил 24 марта в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» ВКонтакте. Приобретая бумагу сейчас, жители финансируют нечестных продавцов, которые кратно увеличили накрутку.

«Если вы пойдете в магазин и будете покупать товар по этим ценам, вы проиграете. Раньше офисная бумага стоила 285 рублей, сейчас — 850 рублей. Но, как мне сказали, раньше посредники, покупая бумагу у продавца за 260 рублей, наценивали 25 рублей. И им было выгодно. Сейчас, покупая за 400 рублей, у производителя они наценивают 450 рублей», — рассказал Теплов. По его словам, покупая бумагу сейчас, «вы финансируете маржу продавцов, которые не очень чистоплотно поступают».

Такая же история с сахаром. Люди купили его столько, что сейчас продают на «Авито». Это прямая спекуляция, считает Дмитрий Теплов.

Самая опасная история может возникнуть вокруг ажиотажного спроса на лекарства. Разумеется, говорит Теплов, система не была рассчитана на то, чтобы одномоментно выдать в три раза больше лекарственных препаратов. Их нельзя покупать впрок, потому что «у вас они могут испортиться», а «кому-то, кому они действительно нужны, их может не хватить».

Ранее пермяки жаловались на кратное увеличение роста цен на офисную бумагу и чековую ленту. Это произошло на фоне санкционного давления на РФ из-за вынужденной спецоперации по прекращению геноцида русских на Донбассе.

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