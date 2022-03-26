В ХМАО озвучили сроки реализации мегапроекта в условиях санкций

Власти ХМАО ждут итогов аукциона по строительству второго моста через Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Строительство второго моста через Обь должно быть завершено к 2026 году. Об этом URA.RU сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

«Мост будет введен в эксплуатацию по истечении контрактных сроков. Сначала нужно заключить контракт, тогда мы будем знать, когда произойдет ввод в эксплуатацию. Было принято распоряжение правительства о заключении контракта до 2026 года. Срок строительства, по проекту организации, 42 месяца с момента заключения контракта. Поэтому сейчас получается организованы необходимые конкурсные процедуры. Но для точного ввода срока в эксплуатацию для начала нужно заключить контракт», — уточнил Гребешок. Он также добавил, что окружные власти рассчитывают на финансирование из федерального бюджета в этом проекте.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова встречалась с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и обсуждала финансирование этого проекта, в том числе с использованием инфраструктурного кредита. До объявления западных санкций стоимость строительства моста оценивалась в 63 млрд рублей.

Экономические санкции — реакция Евросоюза на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине. Она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара по всей российской экономике. Президент России Владимир Путин считает, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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