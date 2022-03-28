Спор с ГИБДД у мэрии начался еще до прихода Алексея Орлова на пост градоначальника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заручился поддержкой депутатов свердловского заксобрания, избравшихся при его помощи, в споре с Госавтоинспекцией. Об этом URA.RU сообщил источник, участвовавший в закрытой встрече Орлова с «городской» фракцией заксо еще в начале марта.

Впервые о противоречиях URA.RU сообщило в январе 2021 года. Тогда городские чиновники жаловались, что ГИБДД не отправляет сотрудников на эвакуацию автомобилей, которые мешают убирать город от снега и грязи. А в ГИБДД в ответ настаивали: инспекторы будут работать только с государственными или муниципальными эвакуаторщиками. «Но это невозможно по закону, поскольку рынок — конкурентный, мы не можем давать преимущество той же ЕМУП „СМЭП“», — объясняет собеседник агентства, погруженный в конфликт.

Тогда же были слухи, что Орлов якобы пытался решить вопрос на уровне начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, но безуспешно. Однако к концу 2021-го сложилось впечатление, что выход стороны нашли: число привлеченных к ответственности нарушителей возросло.

«На самом деле ничего не изменилось. И мэрия, и ГИБДД остались при своем мнении. Если раньше эвакуировали в среднем 300 машин в день, сегодня — 15. На встрече с депутатами заксобрания Орлов сказал, что нужна поддержка в этом вопросе. Видимо, администрация готовит какие-то поправки в федеральное законодательство, расширяющие полномочия муниципалитетов», — предположил другой источник URA.RU.

Депутат Вячеслав Вегнер, участвовавший в той встрече, подтвердил, что тема затрагивалась. «Я предложил передать мне все случаи, когда ГИБДД отказывала [мэрии] в направлении инспектора на место, для дальнейших обращений в федеральную или областную прокуратуру. Чтобы они принудили нашу ГИБДД к исполнению прямых обязанностей», — поделился депутат.

В то же время обсуждается версия, что у ГИБДД банально не хватает ресурсов. В марте Мешков, выступая в заксобрании, признавал острый кадровый дефицит. Впрочем, в ОГИБДД по Екатеринбургу корреспонденту заявили, что «по мере поступления заявок о необходимости эвакуации наряды отправляются».

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