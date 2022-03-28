Власти ХМАО рассказали, на что выросли цены в магазинах

29 марта 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

В магазинах ХМАО цены на сахар и овощи выросли до 14% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО цена на овощи и сахар увеличилась до 14%. Вместе с этим власти региона заверили, что несмотря на ажиотаж, запасов продуктов хватит минимум на 12 дней. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. «Рост цен до 5% произошел на следующие виды товаров: свинина, говядина, баранина, рыба, молоко, яйца куриные, чай, мука, хлеб ржаной. Рост цен от 5 до 14% идет по следующим товарным группам: сахар, капуста, лук, морковь», — сказал Генкель. Он добавил, что несмотря на повышенный спрос на отдельные товары, например, сахар, ажиотаж среди жителей региона значительно снизился. Тем не менее повышенный спрос еще остается на соль, растительное масло и крупы. «Запасы, которые существуют в магазинах, растут. По всем наименованиям товаров запасы своевременно пополняются. В целом, по округу, позволяет обеспечить население необходимой продукцией на срок от 12 дней до 56 дней», — заключил вице-губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Официально власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами под эффектом «пустых полок», а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО цена на овощи и сахар увеличилась до 14%. Вместе с этим власти региона заверили, что несмотря на ажиотаж, запасов продуктов хватит минимум на 12 дней. Об этом рассказал заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель во время заседания оперативного штаба Югры. «Рост цен до 5% произошел на следующие виды товаров: свинина, говядина, баранина, рыба, молоко, яйца куриные, чай, мука, хлеб ржаной. Рост цен от 5 до 14% идет по следующим товарным группам: сахар, капуста, лук, морковь», — сказал Генкель. Он добавил, что несмотря на повышенный спрос на отдельные товары, например, сахар, ажиотаж среди жителей региона значительно снизился. Тем не менее повышенный спрос еще остается на соль, растительное масло и крупы. «Запасы, которые существуют в магазинах, растут. По всем наименованиям товаров запасы своевременно пополняются. В целом, по округу, позволяет обеспечить население необходимой продукцией на срок от 12 дней до 56 дней», — заключил вице-губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО вместе с надзорными ведомствами контролируют цены на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Официально власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами под эффектом «пустых полок», а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.