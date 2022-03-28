28 марта 2022

Служба доставки «Лента» ввела санкции против тюменских паникеров

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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, гипермаркет лента, супермаркет лента, лента
При заказе сахара в приложении «Лента» тюменцы столкнуться с ограничениями Фото:
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Цены на товары в России

Тюменцы, которые захотят купить сахар в приложении гипермаркета «Лента», столкнутся с определенными ограничениями. В частности, приложение не даст заказать больше двух единиц товара в одни руки.

«Этот товар можно заказать в количестве не более одного. Для заказа доступно не более двух штук», — указывается в приложении доставки «Лента».

Лимит распространяется на все виды сахара, доступные в приложении. Покупатель не сможет заказать более двух упаковок товара одного производителя за раз. В службе поддержки приложения сообщили, что мера временная. Как только поставки стабилизируются, совершать покупки можно будет в привычном режиме.

Ранее URA.RU писало о том, что в сети магазинов «Магнит» в Тюмени паникеры раскупили сахар, соль и гречку. Ажиотажный спрос на товары возник на фоне санкций, которые применяют страны Запада по отношению к России. Они не поддержали проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин охарактеризовал попытки нанесения ущерба по разным секторам России прямой агрессией.

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Тюменцы, которые захотят купить сахар в приложении гипермаркета «Лента», столкнутся с определенными ограничениями. В частности, приложение не даст заказать больше двух единиц товара в одни руки. «Этот товар можно заказать в количестве не более одного. Для заказа доступно не более двух штук», — указывается в приложении доставки «Лента». Лимит распространяется на все виды сахара, доступные в приложении. Покупатель не сможет заказать более двух упаковок товара одного производителя за раз. В службе поддержки приложения сообщили, что мера временная. Как только поставки стабилизируются, совершать покупки можно будет в привычном режиме. Ранее URA.RU писало о том, что в сети магазинов «Магнит» в Тюмени паникеры раскупили сахар, соль и гречку. Ажиотажный спрос на товары возник на фоне санкций, которые применяют страны Запада по отношению к России. Они не поддержали проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин охарактеризовал попытки нанесения ущерба по разным секторам России прямой агрессией. Если вы столкнулись с нехваткой продуктов и другими проблемами — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами. Наш telegram-канал @Sobyaninzdesbot
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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