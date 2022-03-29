В Перми изъяли четыре тонны незаконных морепродуктов

Фура везла морепродукты в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД на западном обходе Перми остановили фуру, в которой находилось четыре тонны морской рыбы, икры и морепродуктов. Документов и маркировок — не было. Весь товар был изъят. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В автомобиле везли корюшку, палтус, щупальца осьминога, креветки, фаланги краба, морские гребешки, камчатского краба, краба волосатика, мясо краба, ракообразных, икру лососевых рыб общим весом 4,3 тонны. Продукция не имела ветеринарных сопроводительных документов, большая часть — без указания даты выработки, сроков годности, наименования производителя, условий хранения и перевозки», — уточнили в надзорном органе.

Автомобиль следовал по маршруту: Владивосток — Москва. Полицейские в присутствии сотрудников Россельхознадзора изъяли 125 коробок креветок, 400 коробок с креветками «Магаданск», 20 контейнеров красной икры и другую продукцию. Сейчас морепродукты будут исследовать. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что цены на лосось и морепродукты сильно повысились. Теперь рестораторы думают, как не повышать цены на меню.