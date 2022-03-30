Депутат Матвейчев объяснил желание Южной Осетии войти в состав РФ

31 марта 2022 в 00:46 Размер текста - 17 +

В состав России может войти новая территория Фото: Владимир Андреев © URA.RU Желание Южное Осетии войти в состав России связано с тем, что жители страны в это непростое время видят в РФ защиту, а также возможность объединиться со своими близкими, живущими на территории Северной Осетии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев. «Желание войти в состав России связано с ситуацией в Южной Осетии, на них налагают санкции, им тяжело, у кого-то из жителей есть российские паспорта, у кого-то нет. Из-за этого многие люди в стране лишены прав. Кроме того, осетинский народ разделен на две части, по сути члены некоторых семей живут в разных государствах, не чувствуют себя в безопасности, а люди хотели бы жить в одной единой республике, воссоединиться со своими близкими. Об объединении давно шла речь. Но сейчас обострилась ситуация в мире и Южная Осетия прижимается к России, видит в ней свою защиту. Поэтому теперь этот вопрос подняли», — пояснил Олег Матвейчев. По словам депутата, процедура вхождения Южной Осетии в состав России может пройти быстро. «Это небольшая республика, власти поставят несколько избирательных участков, выделят деньги, всех оповестят, люди проголосуют, если выскажется большинство, то территория присоединится к России. Возможно, все произойдет еще до лета. Спешки тут никакой нет, но и тянуть тоже незачем», — уточнил Матвейчев. Парламентарий уточнил, что для России это будет означать лишь небольшой прирост территории, куда более важным в данной ситуации станет объединение осетинского народа. Что касается отношений с Грузией, то вхождение Осетии в состав РФ никак не должно на них сказаться, отметил политолог. «С точки зрения Грузии, ранее мы итак уже признали Осетию отдельным государством. Грузии нужно было думать о происходящем еще когда Саакашвили напал на Осетию. Тогда и люди погибли, и кризис, и территориальная потеря для Грузии произошла. Пусть спрашивают со своего бывшего президента», — подытожил собеседник агентства. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что страна предпринимает юридические шаги для вхождения в состав России. Речь о проведении всенародного референдума. По словам политического деятеля, в 2008 году, когда Россия защитила осетинский народ и признала независимость Южной Осетии после вооруженного конфликта с Грузией, произошло «первое за новейшую историю возрождение русского мира». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Желание Южное Осетии войти в состав России связано с тем, что жители страны в это непростое время видят в РФ защиту, а также возможность объединиться со своими близкими, живущими на территории Северной Осетии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев. «Желание войти в состав России связано с ситуацией в Южной Осетии, на них налагают санкции, им тяжело, у кого-то из жителей есть российские паспорта, у кого-то нет. Из-за этого многие люди в стране лишены прав. Кроме того, осетинский народ разделен на две части, по сути члены некоторых семей живут в разных государствах, не чувствуют себя в безопасности, а люди хотели бы жить в одной единой республике, воссоединиться со своими близкими. Об объединении давно шла речь. Но сейчас обострилась ситуация в мире и Южная Осетия прижимается к России, видит в ней свою защиту. Поэтому теперь этот вопрос подняли», — пояснил Олег Матвейчев. По словам депутата, процедура вхождения Южной Осетии в состав России может пройти быстро. «Это небольшая республика, власти поставят несколько избирательных участков, выделят деньги, всех оповестят, люди проголосуют, если выскажется большинство, то территория присоединится к России. Возможно, все произойдет еще до лета. Спешки тут никакой нет, но и тянуть тоже незачем», — уточнил Матвейчев. Парламентарий уточнил, что для России это будет означать лишь небольшой прирост территории, куда более важным в данной ситуации станет объединение осетинского народа. Что касается отношений с Грузией, то вхождение Осетии в состав РФ никак не должно на них сказаться, отметил политолог. «С точки зрения Грузии, ранее мы итак уже признали Осетию отдельным государством. Грузии нужно было думать о происходящем еще когда Саакашвили напал на Осетию. Тогда и люди погибли, и кризис, и территориальная потеря для Грузии произошла. Пусть спрашивают со своего бывшего президента», — подытожил собеседник агентства. Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что страна предпринимает юридические шаги для вхождения в состав России. Речь о проведении всенародного референдума. По словам политического деятеля, в 2008 году, когда Россия защитила осетинский народ и признала независимость Южной Осетии после вооруженного конфликта с Грузией, произошло «первое за новейшую историю возрождение русского мира».