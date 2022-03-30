В ХМАО родители подадут рекордное число заявлений в первый класс

31 марта 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается рекордное число первоклассников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО, по предварительным прогнозам, в первый класс пойдет 27 тысяч детей, что является рекордом для региона. Почти все заявления жители региона будут подавать через портал «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «В этом году ожидается не менее 27 тысяч первоклассников, мы ожидаем увеличение числа школьников до двух тысяч, по сравнению с прошлым годом <…> Будет массовая подача заявлений, понятно, что все хотят подать заявление быстрее. Однако мы уже наладили работу систему таким образом, что сбоев у нас нет. Но если вдруг, по каким-то причинам, заявление не дошло, то ситуация разбирается в частном порядке. Ни одно заявление потеряно не будет», — сказал Дренин. Он добавил, что основным, а также самым удобным, способом подачи заявления является портал «Госуслуги». «У нас, можно сказать, 99% заявлений подается через портал госуслуг. Но это не значит, что нет других способов подачи заявлений», — сказал Дренин. Первая волна приема заявлений в 1-й класс в образовательные организации начнется 1 апреля. Вторая волна приема заявлений начнется с 6 июля. Способы подачи заявления URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО, по предварительным прогнозам, в первый класс пойдет 27 тысяч детей, что является рекордом для региона. Почти все заявления жители региона будут подавать через портал «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «В этом году ожидается не менее 27 тысяч первоклассников, мы ожидаем увеличение числа школьников до двух тысяч, по сравнению с прошлым годом <…> Будет массовая подача заявлений, понятно, что все хотят подать заявление быстрее. Однако мы уже наладили работу систему таким образом, что сбоев у нас нет. Но если вдруг, по каким-то причинам, заявление не дошло, то ситуация разбирается в частном порядке. Ни одно заявление потеряно не будет», — сказал Дренин. Он добавил, что основным, а также самым удобным, способом подачи заявления является портал «Госуслуги». «У нас, можно сказать, 99% заявлений подается через портал госуслуг. Но это не значит, что нет других способов подачи заявлений», — сказал Дренин. Первая волна приема заявлений в 1-й класс в образовательные организации начнется 1 апреля. Вторая волна приема заявлений начнется с 6 июля.