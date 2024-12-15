Путин назначил новых судей в ХМАО

Приказом президента Владимира Путина в Нижневартовске(ХМАО) судьей назначили Викторию Киселеву. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры.
«Судьей Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [назначена] Киселева Виктория Александровна», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приказ был подписан 13 декабря.
Также нового судью назначили в Ханты-Мансийском районном суде. Там должность получила Фатыма Черноволенко.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО председателю районного суда прочат смену работы. Речь шла о Владиславе Гаврише, который должен был перейти на работу в окружной суд.
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