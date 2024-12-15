15 декабря 2024

Путин назначил новых судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Новых судей назначили в Ханты-Мансийске и Нижневартовске
Новых судей назначили в Ханты-Мансийске и Нижневартовске Фото:

Приказом президента Владимира Путина в Нижневартовске(ХМАО) судьей назначили Викторию Киселеву. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры.

«Судьей Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [назначена] Киселева Виктория Александровна», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приказ был подписан 13 декабря.

Также нового судью назначили в Ханты-Мансийском районном суде. Там должность получила Фатыма Черноволенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО председателю районного суда прочат смену работы. Речь шла о Владиславе Гаврише, который должен был перейти на работу в окружной суд.

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Приказом президента Владимира Путина в Нижневартовске(ХМАО) судьей назначили Викторию Киселеву. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. «Судьей Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [назначена] Киселева Виктория Александровна», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Приказ был подписан 13 декабря. Также нового судью назначили в Ханты-Мансийском районном суде. Там должность получила Фатыма Черноволенко. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО председателю районного суда прочат смену работы. Речь шла о Владиславе Гаврише, который должен был перейти на работу в окружной суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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