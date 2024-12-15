Житель Сургута заплатит почти миллион рублей за потоп в библиотеке

В Сургуте (ХМАО) суд заставил местного жителя заплатить более 850 тысяч рублей, чтобы возместить ущерб библиотеке. Горожанин затопил водой из своей квартиры библиотеку №16.
«Истцу на праве оперативного управления принадлежит нежилое помещение — библиотека №16. По вине ответчика, являющегося собственником вышерасположенной квартиры, библиотека была залита холодной водой», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Владелец квартиры утверждал, что работники аварийной службы, приходившие к нему, не нашли следов затопления. Однако в ходе разбирательств суд решил, что помещения залило водой, поскольку ответчик не следил за исправностью коммуникаций у себя дома.
«Решением суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскано в счет возмещения ущерба 847 019 рублей», — говорится в публикации. Также ответчику предстоит оплатить судебные расходы почти в 28 тысяч рублей.
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