В России начался весенний призыв на срочную службу в армии

01 апреля 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Весенний призыв пройдет в 82 субъектах России Фото: Анна Майорова © URA.RU Согласно указу президента России Владимира Путина, в России стартовал весенний призыв на прохождение срочной службы в армии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 1 апреля в России стартовала призывная кампания, которая продлится до 15 июля 2022 года, сообщается на сайте Минобороны РФ. Призыв пройдет в 82 субъектах РФ за исключением Республики Коми, ЯНАО и НАО, рассказал пресс-службе министерства начальник Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евргений Бурдинский. По его словам, этой весной планируется направить для прохождения военной службы 134,5 тысячи человек. Он отметил, что это количество несколько меньше того, что было запланировано на весенний призыв 2021 года. Также Бурдинский уточнил, что призывники никак не будут связаны с проведением спецоперации на Украине, потому что в ней участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию России. Он коснется только граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Согласно указу президента России Владимира Путина, в России стартовал весенний призыв на прохождение срочной службы в армии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 1 апреля в России стартовала призывная кампания, которая продлится до 15 июля 2022 года, сообщается на сайте Минобороны РФ. Призыв пройдет в 82 субъектах РФ за исключением Республики Коми, ЯНАО и НАО, рассказал пресс-службе министерства начальник Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ, генерал-полковник Евргений Бурдинский. По его словам, этой весной планируется направить для прохождения военной службы 134,5 тысячи человек. Он отметил, что это количество несколько меньше того, что было запланировано на весенний призыв 2021 года. Также Бурдинский уточнил, что призывники никак не будут связаны с проведением спецоперации на Украине, потому что в ней участвуют только офицеры и военнослужащие по контракту. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию России. Он коснется только граждан в возрасте от 18 до 27 лет.