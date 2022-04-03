В Челябинской области от наркотиков чаще умирают безработные

Закладки являются основным способом распространения наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за прошлый год от отравления наркотиками умерли 500 человек, большинство из них безработные. Из незаконного оборота изъято более 600 кг различных запрещенных веществ. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«В целом из 65 тыс. преступлений, зарегистрированных за год, восемь тысяч связаны с незаконным оборотом наркотиков. Ситуация в области остается достаточно напряженной», — рассказали в прокуратуре.

В то же время, как сообщается в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Челябинска в 2021 году», который опубликован на сайте регионального управления Роспотребнадзора, в 2021 году отравления наркотиками заняли первое место среди всех групп химических веществ, заняв 66,14% от общего числа. На втором месте — отравления лекарствами. В основном отравления происходят от различных синтетических наркотиков. 89% среди пострадавших — взрослые мужчины в возрасте от 29 до 36 лет. В основном они входят в категорию безработных.

Широко распространено действие так называемых интернет-магазинов по продаже наркотиков — в структуре наркопреступлений таких более 80%. Во взаимодействии с Роскомнадзором за год выявлено и заблокировано 122 интернет-ресурса, в том числе 84 сайта, 38 форумов и страниц в соцсетях, с использованием которых осуществлялось распространение информации о незаконном обороте наркотиков.

Также пресечена незаконная деятельность более 20 интернет-магазинов по продаже наркотиков. Часто «организаторы» таких площадок вовлекают в их незаконную деятельность молодежь в качестве «закладчиков». Правоохранительные органы Челябинской области ежедневно задерживают с наркотиками по пять-шесть таких распространителей. Средний срок работы «закладчика» в регионе — один-два месяца, за которыми следует длительный тюремный срок.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам