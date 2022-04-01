В полицию сообщили о подозрительном предмете в пермском ТЦ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

ТЦ «Эспланада» в Перми, информация о минировании которого поступила утром 4 апреля, работает в обычном режиме. Как передает корреспондент URA.RU, вокруг торгового центра нет ни полиции, ни МЧС, ни представителей других силовых ведомств. Они были в ТЦ около семи утра.

«Все тихо. Охранники говорят, что около семи утра в „Эспланаде“ была полиция, кинологи. Все проверили. Сейчас ТЦ открыт. Люди идут на работу», — рассказывает корреспондент URA.RU.

В пресс-службе УМВД Перми сообщили, что провели проверку, информация не подтвердилась. «В дежурную часть управления МВД по Перми поступило сообщение о подозрительном предмете в ТЦ „Эспланада“. На место была направлена следственно-оперативная группа совместно с кинологом. Информация не подтвердилась. Жизни и здоровью населения ничего не угрожает», — отметили в пресс-службе

Информация о минировании ТЦ «Эспланада» пришла на рабочую почту URA.RU утром 4 апреля. Ответственность брала на себя террористическая неонацистская группировка МКУ («Маньяки: культ убийства»). В конце марта сообщалось о задержании 60 ее сторонников в различных российских регионах, в том числе Челябинской области. Считается, что группировка связана с украинскими неонацистами.