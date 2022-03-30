В российских регионах задержали десятки неонацистов с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, тигр, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержали 60 неонацистов Фото:

В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки М.К.У., созданное украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ.

«В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ.

Новость дополняется

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки М.К.У., созданное украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ. «В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ. Новость дополняется
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...