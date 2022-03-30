В российских регионах задержали десятки неонацистов с Украины

ФСБ задержали 60 неонацистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В нескольких регионах России силовики задержали 60 сторонников неонацистской группировки М.К.У., созданное украинскими спецслужбами. Об этом сообщила ФСБ.

«В 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки „М.К.У.“, созданной под контролем киевских спецслужб. У них изъяли охотничье оружие без лицензии, самострелы, холодное оружие, видео акций „прямого действия“», — приводит РИА «Новости» заявление ФСБ.

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