29 марта 2022

ФСБ задержала челябинского сторонника украинских неонацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Сторонников неонацистской группировки «М.К.У.» задержали в 23 регионах России, в том числе в Челябинской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Одним из 23 регионов, где были задержаны сторонники украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», является Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

«ЦОС ФСБ России сообщает, что в 23 регионах Российской Федерации, в том числе в Челябинской области, задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки „М.К.У.“. Она создана под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — рассказали в ведомстве.

В задержаниях принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и СК. Дома у задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи, в которых обнаружили переписку с Красновым. Также в телефонах задержанных были фото-видеозаписями так называемых акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность.

О задержании в регионах России 60 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.» ранее сообщало URA.RU. По версии силовиков, ее сторонники готовили теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в РФ.

Россия на Украине проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Ранее в СМИ появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.

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Одним из 23 регионов, где были задержаны сторонники украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», является Челябинская область. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УФСБ. «ЦОС ФСБ России сообщает, что в 23 регионах Российской Федерации, в том числе в Челябинской области, задержаны 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки „М.К.У.“. Она создана под контролем украинских спецслужб гражданином Украины Егором Красновым, 2000 г. р., для совершения террористических актов, массовых убийств и экстремистских преступлений в России», — рассказали в ведомстве. В задержаниях принимали участие сотрудники ФСБ, МВД и СК. Дома у задержанных изъяли гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, а также средства связи, в которых обнаружили переписку с Красновым. Также в телефонах задержанных были фото-видеозаписями так называемых акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность. О задержании в регионах России 60 сторонников неонацистской группировки «М.К.У.» ранее сообщало URA.RU. По версии силовиков, ее сторонники готовили теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в РФ. Россия на Украине проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Ранее в СМИ появлялись свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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