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Юриста Ройзмана вызвали в полицию

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений, федотова юлия
Юриста Юлию Федотову вызвали в полицию для составления протокола об участии в митинге Фото:

Юриста Юлию Федотову, которая защищала Евгения Ройзмана по делу о дискредитации вооруженных сил России, вызывали в полицию из-за участия в митинге. Как сообщает сама правозащитница на странице в своей социальной сети, она не понимает, за что конкретно ее хотят привлечь.

«Вызвали сегодня на 15 часов в полицию составлять протокол. Туда же, на Народной воли (7-й отдел УМВД России по Екатеринбургу — прим. URA.RU). Со слов — за митинги, ч.5 ст. 20.2», — сообщила Федотова. Как утверждает девушка, на митинге она была последний раз год назад. Об итогах посещения полиции юрист обещала сообщить дополнительно.

Вечером 28 марта Евгения Ройзмана вызвали в полицию №7 Екатеринбурга для составления протокола о дискредитации российской армии в социальной сети. Суд состоялся днем 29 марта, где экс-мэру Екатеринбурга назначили штраф 50 тысяч рублей. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Целью российской армии является денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин также подчеркивает, что специальная операция стала результатом обострения восьмилетнего конфликта в Донбассе.

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Юриста Юлию Федотову, которая защищала Евгения Ройзмана по делу о дискредитации вооруженных сил России, вызывали в полицию из-за участия в митинге. Как сообщает сама правозащитница на странице в своей социальной сети, она не понимает, за что конкретно ее хотят привлечь. «Вызвали сегодня на 15 часов в полицию составлять протокол. Туда же, на Народной воли (7-й отдел УМВД России по Екатеринбургу — прим. URA.RU). Со слов — за митинги, ч.5 ст. 20.2», — сообщила Федотова. Как утверждает девушка, на митинге она была последний раз год назад. Об итогах посещения полиции юрист обещала сообщить дополнительно. Вечером 28 марта Евгения Ройзмана вызвали в полицию №7 Екатеринбурга для составления протокола о дискредитации российской армии в социальной сети. Суд состоялся днем 29 марта, где экс-мэру Екатеринбурга назначили штраф 50 тысяч рублей. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. Целью российской армии является денацификация и демилитаризация Украины. Президент России Владимир Путин также подчеркивает, что специальная операция стала результатом обострения восьмилетнего конфликта в Донбассе.
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