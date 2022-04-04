Водитель экс-главаря свердловской ОПГ пытается выйти из СИЗО

Дата рассмотрения апелляции еще не назначена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший водитель организатора екатеринбургской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедов, подозреваемый в убийстве 20-летней давности, обжаловал решение о своем аресте. Соответствующую апелляцию он направил в Свердловский облсуд, сообщили URA.RU в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная жалоба поступила сегодня [5 апреля]. Дата рассмотрения пока не назначена», — сказали в суде. Сейчас Мамедов находится в СИЗО — меру пресечения 24 марта ему избрал Ленинский районный суд. Адвокат Георгий Краснов, представляющий интересы Мамедова, оказался недоступен для общения с прессой.

Бывший шеф Мемедова — Михаил Клок — также находится под следствием. Его суд отправил под домашний арест до 19 мая, но суть обвинений не раскрывается, поскольку заседания суда проходят в закрытом режиме. Мамедова же подозревают в убийстве екатеринбургского бизнесмена Александра Зубакина в 2000 году. Адвокаты Мамедова утверждают, что обвинение строится исключительно на показаниях Клока, а их подзащитный свою вину не признает.

Михаила Клока задержали в середине марта при силовой поддержке спецназа ФСБ в Москве. По неофициальной информации, уголовное дело Клока связано с возможной организацией убийства в 2002 году. Клок известен как экс-организатор ОПГ, грабившей и убивавшей предпринимателей в Свердловской области. В его команду входил литовский киллер Ромас Замольскис, убивавший полицейских на родине, а затем сбежавший в Россию. Его и других подельников Клока отправили в колонию в 2016 году.

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