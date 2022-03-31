Стилист предупредил пермяков о новой проблеме в секонд-хендах

Ряды одежды в секондхендах поредели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В пермских секонд-хендах сильно поднялись цены на вещи, а выбор стал меньше. Особенно это касается одежды известных брендов. Об этом URA.RU рассказала персональный стилист и организатор съемок Дарья Абиева.

«Раньше была альтернатива: можно было приобретать одежду для себя и клиентов в магазинах разных брендов, разных ценовых категорий. Можно было пойти в шоурум и найти там похожую одежду, но дешевле. Но самое интересное было находить эксклюзивные, интересные вещи в секонд-хендах, причем за копейки. Сейчас магазинов почти не осталось, а в секондах и шоурумах цены теперь, как в Zara», — рассказала URA.RU стилист.

Дарья также отметила, что в секонд-хендах теперь не только дорого, но и найти что-то оригинальное почти невозможно. С закрытием магазинов повысился спрос и все хорошие вещи быстро разобрали. Стилист предполагает, что сейчас многие либо сами начнут шить одежду, если умеют, либо обращаться в ателье.

Такая ситуация сложилась из-за закрытия магазинов иностранных брендов. Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay приостановили свою деятельность 30 марта. До этого закрылись Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M, Puma. Все вышеперечисленные компании приостановили торговлю в России вместе с введением санкций. Это — реакция стран Запада на проведение спецоперации РФ на территории Украины.