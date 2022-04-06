Дефицит бумаги в Свердловской области может повлиять на сроки ЕГЭ

Более десятка листов бумаги уходит на одного школьника во время проведения ЕГЭ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские школы столкнулись с нехваткой офисной бумаги. Из-за этого в образовательных учреждениях уже перенесли Всероссийские проверочные работы (ВПР). Дефицит бумаги ставит под угрозу и проведение Единого государственного экзамена — на каждого школьника во время сдачи ЕГЭ уходит до десяти листов формата А4. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Стоимость бумаги у поставщика офисной бумаги выросла в несколько раз. Заказать сейчас ее школы не могут, так как бюджетные образовательные учреждения не имеют права покупать ее по цене, отличной от той, что указана в реестре школьных закупок. Да и „лишних“ денег в школах, как правило, нет. Возможно, ЕГЭ также перенесут, как и ВПР», — отметил источник.

Более десятка листов бумаги уходит на одного школьника во время проведения ЕГЭ. «Учителям говорят, чтобы они не тратили бумагу, а оставляли ее на ЕГЭ. А учеников просят по возможности приносить бумагу из дома. Руководство школ просит преподавателей войти в режим жесткой экономии», — сказал собеседник агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в региональный департамент информполитики (ДИП). Там отметили, что никакой угрозы срыва ОГЭ и ЕГЭ нет. «Пункты проведения экзамена будут в полном объеме обеспечены бумагой для печати контрольно-измерительных материалов, которая закуплена за счет областного бюджета», — сказано в сообщении ведомства. Ранее агентство писало, что самая дорогая офисная бумага формата А4 в Екатеринбурге продается в магазинах электроники. Наиболее дешевые варианты можно найти в магазинах «Читай-город» и «Магмика». Среди интернет-площадок самые дорогие предложения на Wildberries.

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