Челябинское ГУ МВД заказало на подарки шашлычные наборы

Наборы заказали для награждений. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГУ МВД по Челябинской области объявило о закупке десяти шашлычных наборов в целях награждения в 2022 году. Всего на необычные подарки ведомство готово потратить 76,6 тыс. рублей. Информация об этом опубликована в ЕИС госзкупок.

«Все составляющие набора изделия крепятся к крышке набора, что не допускает их свободного перемещения при транспортировке. В набор входят: нож, топорик для мяса, шесть шампуров, фляжка, походный мангал, четыре стопки, зажигалка, фонарик, нож складной (швейцарский) многофункциональный — с открывалкой и штопором. Набор обтянут эко-кожей, внутри отделка — красная бархатная ткань», — говорится в техническом задании к закупке.

Заказчиком закупки выступает ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления МВД России по Челябинской области». Аукцион пройдет 12 апреля. В документации указано, что при формировании технического задания государственный заказчик исходит из собственных нужд, практики применения товара и руководствуется приоритетом поставленных задач. В пресс-службе ГУ МВД пока не комментируют, кому будут дарить необычные презенты.

Образец набора для шашлыка аукционная документация