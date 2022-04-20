Делегацию из 110 свердловских VIP за границей расколол конфликт

Топ-чиновники и бизнесмены пробудут в Узбекистане три дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит большой делегации из свердловских топ-чиновников и бизнесменов в Узбекистан сопровождается кулуарным спором. Многие его участники якобы недовольны отсутствием четкой программы своего пребывания на форуме «Иннопром. Центральная Азия» и не могут решить, кто понесет за это ответственность. Впрочем, есть версия, что их просто не проинформировали.

В составе делегации — 110 человек. Ее возглавляет губернатор Евгений Куйвашев. Вместе с ним улетели его заместители Алексей Шмыков, Дмитрий Ионин, а также министры Вячеслав Ярин (внешнеэкономические связи), Сергей Пересторонин (промышленность), Артем Бахтерев (сельское хозяйство) и Елена Хлыбова (в статусе «и. о.» отвечает за инвестиции). Власти Екатеринбурга на форуме представят мэр Алексей Орлов и его ближайшая соратница, руководитель аппарата администрации Марина Фадеева. Также в списке 88 представителей бизнеса и организаций, которые ему помогают.

«Как таковой программы нет, цели визита не проработаны: кто и с кем будет встречаться, какие соглашения планируется подписать. Видимо, все будет придумываться на ходу. Многие — УТТП [Уральская торгово-промышленная палата], коммерсанты — просто рвут и мечут», — поделился один из участников делегации.

Другой инсайдер уточнил, что программу готовили зам Куйвашева Василий Козлов (он не полетел в Узбекистан) и курируемое им министерство внешнеэкономических связей. «Программа есть. Реально крайне насыщенная по мероприятиям на все три дня. Перечень встреч на несколько листов. Поэтому такие разговоры кажутся странными. Может, кого-то просто не ознакомили еще», — предположил информированный собеседник. Дозвониться до Василия Козлова по имеющемуся в распоряжении редакции телефону к моменту публикации не удалось.

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