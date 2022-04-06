«Роснефть» в ХМАО рискует остаться без транспорта для вахтовиков

Машины, которые используют подрядчики, значительно выросли в цене Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Роснефть» рискует остаться без транспорта для вахтовиков из-за санкций и подорожания автомобилей концерна «АвтоВАЗ». Об этом URA.RU рассказала директор ООО «АТП — Гепард» Гюзель Исмагилова.

«По условиям компании, автомобили подрядных организаций должны обновляться раз в три года. Если цены на машины „АвтоВАЗА“ не понизятся, то мы не сможем обновить автопарк, а значит, нам не будут выдавать пропуски на месторождения. Машины, которые мы используем, очень выросли в цене — Lada 212140 стоила 480 тысяч рублей, а сейчас — уже более миллиона. Цены на Chevrolet Niva выросли в два раза», — рассказывает Исмагилова.

По словам Исмагиловой, в ее компании автомобили должны обновиться в конце 2022 года. Если цены не понизятся, то предприятию придется прибегать к услугам частников с более новыми машинами. «Мы будем зарабатывать намного меньше при таких условиях. Наша компания точно останется в рядах, а вот насчет остальных — не могу сказать, будут ли они выходить на торги. Все зависит от самого заказчика», — добавила директор «АТП — Гепард». В пресс-службе компании «Роснефть» не ответили на звонок журналиста агентства, в адрес предприятия направлен официальный запрос редакции.

Ранее URA.RU сообщало, что полпред Якушев назвал главные проблемы нефтяников из-за санкций. По его мнению, одна из главных проблем для российской нефтегазовой отрасли — это отсутствие техники большой проходимости и грузоподъемности.

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